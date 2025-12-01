Audi вернет физические кнопки и улучшит водительские ассистенты

Компания Audi анонсировала обновление для семейства A5 и A6, а также кроссоверов Q5 и Q6 e-tron

Все модели получат новое рулевое колесо. Сенсорные кнопки, которые долго вызывали критику владельцев, уступили место физическим. Производитель признал, что сенсорные кнопки на руле стали самым непрактичным решением. Водительские ассистенты также получат системы автоматического перестроения при включении поворотника и автоматической парковки с запоминанием маршрута.

Линейка спортивных версий S5 и S6 e-tron получит новый режим Dynamic Plus, который позволит водителю использовать контролируемый занос. Для нового A6 предусмотрены цифровые матричные фары и OLED-фонари с выбором светодиодной «подписи». Кроме этого, все модели на платформе PPE для электрокаров обзавелись возможностью полноценного управления одной педалью (можно будет тормозить, отпуская педаль акселератора). В оснащение некоторых моделей появится встроенный 4К видеорегистратор и новая атмосферная подсветка.