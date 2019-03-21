Появился тизер BMW 2 Series Gran Coupe

С ответом купеобразному седану Mercedes-Benz CLA баварская марка запоздала, учитывая то что конкурент встал на конвейер ещё в 2013 году, а в начале этого года сменил поколение

В любом случае, уже официально заявлено, что купеобразный седан от BMW будет презентован осенью этого года. Пока компания распространяет тизеры и общую информацию об автомобиле. Технически он будет построен на переднеприводной платформе UKL, которая также лежит в основе седана BMW 1 Series, компактвэнов BMW 2 Series Active Tourer и Gran Tourer, кроссоверов BMW X1 и X2. При этом в компании подтвердили, что на той же «тележке» будет базироваться и глобальный хэтч 1 Series нового поколения.

Здесь есть одна интересная особенность. Дело в том, что по неофициальным данным, «двухдверка» BMW 2 Series следующей генерации будет построена на модульной платформе CLAR – обычное купе сохранит основной задний привод. А вот кабриолет из семейства второй серии может исчезнуть. К слову, о моторной гамме BMW 2 Series Gran Coupe компания пока умолчала. Предполагается, что седан получит трех- и четырехцилиндровые бензиновые двигатели, дизели, а также гибридные установки.