Немецкий концерн BMW продолжает увеличивать гамму моделей, представленных на российском рынке. На днях в салонах дилеров появился новый универсал 2 серии Active Tourer сразу в четырех комплектациях: стандартной BMW 218i Model Advantage, более дорогой BMW 218i Model Luxury Line, а так же спортивных BMW 218i Model Sport Line и BMW 218i Model M Sport с пакетом М

Автомобиль получил новый 3-цилиндровый рядный двигатель объемом 1,5 литра оснащенный наддувом twin-scroll, благодаря которому мощность достигает 136 сил. Работать новый силовой агрегат будет либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с 6-ступенчатым же автоматом Steptronic. Автомобиль будет комплектоваться системой динамической курсовой устойчивости DSC, ABS и DCT, а так же колесами Runflat с датчиками давления в шинах.

В базовой комплектации новинка получит 2-зонный «климат», руль с клавишами управления системой мультимедиа, 6,5-дюймовый дисплей iDrive, а в качестве опций при покупке можно будет выбрать 16 или 17-дюймовые колеса, материалы отделки салона, и многое другое. Цены на новый BMW Active Tourer начинаются от 1 680 000 рублей и, в зависимости от комплектации, доходят до 1 951 500 рублей.