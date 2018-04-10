BMW готовит к премьере экстремальный вариант «заряженного» двухдверного купе М2. В компании тщательно скрывали подробности, но в сети все же оказались официальные фотографии машины.

Судя по фотографиям, внешне от обычной М2 вариант Competition будет отличаться иными бамперами, зеркалами и новыми 19-дюймовыми колесами. Среди опубликованных иллюстраций нет изображений интерьера, но там должны появиться иное рулевое колесо и, возможно, другой блок информационно-развлекательной системы.

По слухам BMW M2 Competition получит 3-литровый турбомотор от М4, но он будет доработан и будет выдавать 405 л.с против 365 л.с. на «просто» М2. Двигатель будет агрегатироваться с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Специалисты М-отделения серьезно перетряхнули подвеску автомобиля и усилили тормоза, сделав ее «идеальным спорткаром для трек-дней». BMW выпустит не более тысячи М2 Competition, машина, вероятнее всего, будет представлена летом.