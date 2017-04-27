Семейство автомобилей пятой серии BMW пополнилось новым вариантом: гибридным седаном 530e с возможностью подзарядки батарей

Седан стал шестым членом «семьи» iPerfomance. Силовая установка BMW 530e состоит из 2-литрового двигателя с двойным турбонаддувом мощностью 184 л.с., электромотора (113 л.с.) и блока батарей емкостью 9,2 киловатт-часов. Суммарная мощность силовой установки составляет 252 л.с., максимальный крутящий момент равен 250 Нм.

Разгон до 100 км/ч у седана занимает 6,2 секунды, максимальная скорость — 235 км/ч. При этом, гибрид может проехать до 50 километров в режиме Edrive, то есть исключительно на электротяге. Запас хода при полностью заправленном баке и заряженных батареях может достигать 650 километров.

Батареи емкостью 9,2 киловатт-часов расположены под задним сиденьем, так что на объеме багажного отделения это практически не сказалось (его объем — 430 литров). Полная зарядка батарей от бытовой сети занимает пять часов, а в случае с 3,7-киловаттной зарядной станцией BMW i Wallbox этот процесс сократится до трех часов. В следующем году в качестве опции для BMW 530e будет предложена беспроводная зарядка батарей, в этом случае полный заряд батарей произойдет за три с половиной часа.

Внешне гибридную версию легко отличить по синим элементам отделки радиаторной решетки и ступиц колес, лючку для розетки в переднем крыле с водительской стороны, шильдикам BMW EDRIVE на задних стойках и, естественно, шильдику 530e на крышке багажника.