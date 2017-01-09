Немецкая компания BMW на своем стенде в рамках Международной выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе (CES 2017) представила седан 5-Series с системой автономного управления.

Немецкий автопроизводитель ведет разработку систем автономного управления уже почти 17 лет и уже показывала широкой общественности результаты своей работы. Так, три года назад BMW представила беспилотные прототипы, созданные на основе купе 2-Series и четырехдверного 6-Series Gran Coupe. А еще раньше, в 2011 году, немцы показали испытательный экземпляр автономного предыдущего поколения 5-Series. В этом году BMW привезла в Лас-Вегас еще один беспилотный седан, но на этот раз более совершенный и построенный на основе текущей генерации 5-Series.

Как утверждают официальные представители компании, система использует для своей работы модернизированные версии электронных ассистентов, которыми оснащаются серийный автомобили BMW. Кроме того, бортовой компьютер в фоновом режиме способен создавать карту окружающего пространства. Впрочем, как работает эта функция, в BMW не рассказали.

Во время презентации представители BMW обратили внимание на две новых функции прототипа. Так, поскольку из салона не убраны традиционные органы управления, система может работать как в режиме ручного управления, так и в режиме автопилота. Последний называется Passanger, и во время движения в этом режиме пассажирам становятся доступны несколько дополнительных функций, связанных с online-сервисами Amazon. В частности, речь идет о Prime Video, который предназначен для просмотра фильмов и сериалов, а также Prime Now, который позволяет заказать товар из интернет-магазина и выбрать точку его доставки.

Также, беспилотный 5-Series получил полностью автоматическую систему парковки. После выхода из машины водитель может отдать системе команду припарковаться (предположительно, с помощью ключа-брелка или смартфона), а затем той же командой вернуть ее обратно.

К сожалению, этот прототип, как и множество других, выставленных на CES, не пойдет в серию. Его основное предназначение – быть стендом для демонстрации новых разработок компании. Серийные же автономные автомобили BMW начнет выпускать, ориентировочно, в 2020 году.