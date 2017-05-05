Компания BMW объявила о начале испытаний автомобилей с автономными системами вождения. Первыми автомобилями, которые появятся на дорогах общего пользования, станут седаны 7-й серии

Комплекс систем для «автопилота» BMW был разработан компанией Intel, которая недавно выкупила за 15,3 миллиарда долларов израильский старт-ап MobilEye, разработавший камеры для систем автономного вождения.

Intel и MobilEye ответственны за разработку и монтаж систем автономного вождения, тогда как BMW соберет первые прототипы и будет заниматься испытаниями автомобилей на дорогах общего пользования и полигонах, а также проработает вопросы безопасности.

Выбор модели для установки систем безопасности не случаен. Один из основных конкурентов «семерки» BMW, Audi A8, в новом поколении будет иметь полноценную систему автономного вождения. Она будет недоступна на старте продаж, который намечен на следующий год, так как законодательство большинства стран пока не допускает использование полноценного «автопилота» (Level 3 и 4) на дорогах общего пользования.