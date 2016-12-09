Пресс-служба российского подразделения немецкой компании BMW объявила о начале приема заказов на самую мощную модификацию флагманского седана 7-Series.

Как указывается в официальном сообщении компании, оформить предзаказ на BMW M760Li xDrive можно уже сейчас, однако первая партия «живых» автомобилей прибудет в руки российских клиентов только в январе следующего года. Начальная стоимость флагманского седана в такой версии составит 9 890 000 рублей.

За эти деньги будущий владелец получит новый немецкий автомобиль с фирменной системой полного привода xDrive, под капотом которого установлен наиболее мощный двигатель из всей моторной гаммы 7-Series – V-образный 12-цилиндровый TwinPorer Turbo с рабочим объемом 6,6 литра и отдачей 609 л.с. (800 Нм). В паре с ним будет работать 8-ступенчатая автоматическая КПП Steptronic с функцией ручного переключения передач. С таким двигателем BMW M760Li xDrive сможет с места набрать первые 100 км/ч всего за 3,7 секунды, при максимальной скорости в 250 км/ч (ограничена электроникой).

Кроме того, в список технического оснащения седана войдет аэродинамический обвес, 20-дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke 760M, система 4-зонного климат-контроля с пакетом Ambient Air, адаптивная подвеска, информационно-развлекательная система с аудиосистемой от компании Harman Kadron, а также сиденья с отделкой из высококачественной кожи Nappa.