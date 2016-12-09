Автомобильный портал Motorpage
9 дек 2016

BMW открыл прием заказов на самую мощную версию 7-Series

BMW открыл прием заказов на самую мощную версию 7-Series
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба российского подразделения немецкой компании BMW объявила о начале приема заказов на самую мощную модификацию флагманского седана 7-Series.

Как указывается в официальном сообщении компании, оформить предзаказ на BMW M760Li xDrive можно уже сейчас, однако первая партия «живых» автомобилей прибудет в руки российских клиентов только в январе следующего года. Начальная стоимость флагманского седана в такой версии составит 9 890 000 рублей.

 

За эти деньги будущий владелец получит новый немецкий автомобиль с фирменной системой полного привода xDrive, под капотом которого установлен наиболее мощный двигатель из всей моторной гаммы 7-Series – V-образный 12-цилиндровый TwinPorer Turbo с рабочим объемом 6,6 литра и отдачей 609 л.с. (800 Нм). В паре с ним будет работать 8-ступенчатая автоматическая КПП Steptronic с функцией ручного переключения передач. С таким двигателем BMW M760Li xDrive сможет с места набрать первые 100 км/ч всего за 3,7 секунды, при максимальной скорости в 250 км/ч (ограничена электроникой).

Кроме того, в список технического оснащения седана войдет аэродинамический обвес, 20-дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke 760M, система 4-зонного климат-контроля с пакетом Ambient Air, адаптивная подвеска, информационно-развлекательная система с аудиосистемой от компании Harman Kadron, а также сиденья с отделкой из высококачественной кожи Nappa.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Autonews, Колеса.ру, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

BMW опубликовала стоимость самого мощного 7-Series для российского рынка

05 октября 2016

BMW анонсировала появление гибридного 7 Series на российском рынке

19 сентября 2016

BMW назвал российские цены новых версий седана 7-Series

02 июня 2016
BMW 7-Series 2016

BMW назвали российские цены на новый BMW 7-Series

04 августа 2015
BMW 7-Series 2016

Серийный BMW 7-series нового поколения встал на конвейер

18 июня 2015
BMW 7-Series 2016

Новое поколение BMW 7 Series анонсировали в Мюнхене

11 июня 2015

 Новости BMW 7 series

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная… Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"
Mazda 6 - mazda 6 2016 нотная грамота
Тест драйв
13 декабря 2016

Mazda 6
"Нотная грамота"

Написано новостей:

1 7 8 7 5