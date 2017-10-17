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17 окт 2017

BMW привезла в Россию эксклюзивную «семерку»

BMW привезла в Россию эксклюзивную «семерку»
Автор фото: фирма-производитель

Даже обладателям флагманских моделей BMW хочется эксклюзивности и индивидуальности. Для них ателье Individual баварской компании подготовило эксклюзивный вариант седана 7-й серии, который получил название edition Black Ice.

Спецсерия отличается особым окрасом «Морозный Черный» металлик, недоступным для стандартных версий «семерки». Кузов окрашен по уникальной технологии, благодаря использованию которой достигается эффект темной литой поверхности, мерцающей при попадании на нее света. Базовый слой краски «металлик» покрывается особым матовым лаком, образуя переливы света и тени и подчеркивая силуэт автомобиля и его сильный характер.

Спецсерия получила аэродинамический пакет M Sport, окрашенные в черный цвет. Радиаторная решетка радиатора, ручки дверей и планка на крышке багажника окршены в черный «глянцевый» цвет. Завершают картину кованые 20-дюймовые легкосплавные диски BMW Individual V-spoke 649 I с разноразмерными шинами, обычно недоступные с пакетом M Sport.

Салон седана также выдержан в темном цвете. Машина отделана кожей Nappa черного цвета, вставками «черный рояльный лак», а крыша обита алькантарой цвета «Антрацит». Лишним напоминаем о серии служит логотипом edition Black Ice, выгравированный на лакированной передней панели.

Как и все предыдущие BMW 7 серии в специальных исполнениях, новинка оснащается максимальным набором оборудования, включающим лазерные фары головного цвета, ассистент парковки с режимом дистанционного управления, систему кругового обзора и пакет Executive Drive Pro с функцией сканирования дорожного полотна.
 

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При написании новости использовалась информация:
BMW

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