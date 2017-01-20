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20 янв 2017

BMW проведет испытания собственных «беспилотников»

BMW проведет испытания собственных «беспилотников»
Автор фото: неткаршоу.ком

Американское издание «Carscoops» со ссылкой на собственные источники сообщает, что немецкая компания BMW планирует в ближайшем будущем начать дорожные испытания своих беспилотных автомобилей.

По данным издания, немецкий автопроизводитель выведет первые прототипы автономных автомобилей на дороги общего пользования США и Европы уже во II-ой половине текущего года.

Автономные автомобили были построены немецкими инженерами совместно на базе 40-ка седанов 7-Series. При этом, поставками компонентов для управляющей электроники «автопилота» занималась компания Intel, а весь необходимы набор оптических камер и датчиков был предоставлен компанией Mobileye. Как утверждают разработчики, такой автомобиль с помощью комплекса сенсоров способен «просматривать» местность вокруг себя на 200 метров, а данные о том, что находится за пределами этого радиуса он будет получать из облачного сервиса. К сожалению, подробные технические характеристики беспилотных седанов пока держаться в секрете.

На данный момент известно только то, что немецкий автопроизводитель планирует запустить полноценный серийный «беспилотник», который, по предварительной информации получит имя i-Next, не ранее 2021 года.

Напомним, что компания BMW занимается разработкой технологий автономного вождения уже на протяжении 16 лет и за это время выпустила несколько беспилотных прототипов. Так, еще шесть лет назад из Мюнхена в Нюрнберг выехал автономный BMW, который без особых проблем преодолел 170 км пути между этими городами.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews, Quto, Мотор

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