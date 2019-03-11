Поясни за ноздри

Поклонники BMW были, мягко говоря, немного разочарованны обликом новой «семерки». Отдельной критике подверглась решетка радиатора, которая имела очень большой размер. По всей вероятности, руководство марки устало от постоянных нападок и выпустило официальное объяснение данного феномена

Дизайнер компании, Алексей Хеза, рассказал, что все дело в генетике - размер решетки радиатора пропорционален положению автомобиля в модельном ряду BMW. Это традиция. То есть, «ноздри» обновленного седана соответствуют размеру решеток других моделей BMW: чем больше автомобиль, тем больше его решетка радиатора. Если у BMW 1-й серии «ноздри» едва заметны, то у 5-й серии они гораздо крупнее. Кроссовер X5 2019 года имеет еще более крупную решетку радиатора, а значит кроссоверу X7 и седану 7-й серии приходится иметь просто гигантские «ноздри».

К слову, было дано и техническое объяснение. Дизайнер рассказал, что большая решетка радиатора в сочетании с широким воздухозаборником снизу, позволила улучшить аэродинамику седана, благодаря особому распределению воздушных потоков.