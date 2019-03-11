Автомобильный портал Motorpage
11 мар 2019

Поясни за ноздри

Поясни за ноздри
Автор фото: фирма-производитель

Поклонники BMW были, мягко говоря, немного разочарованны обликом новой «семерки». Отдельной критике подверглась решетка радиатора, которая имела очень большой размер. По всей вероятности, руководство марки устало от постоянных нападок и выпустило официальное объяснение данного феномена

Дизайнер компании, Алексей Хеза, рассказал, что все дело в генетике - размер решетки радиатора  пропорционален положению автомобиля в модельном ряду BMW. Это традиция. То есть, «ноздри» обновленного седана соответствуют размеру решеток других моделей BMW: чем больше автомобиль, тем больше его решетка радиатора. Если у BMW 1-й серии «ноздри» едва заметны, то у 5-й серии они гораздо крупнее. Кроссовер X5 2019 года имеет еще более крупную решетку радиатора, а значит кроссоверу X7 и седану 7-й серии приходится иметь просто гигантские «ноздри».

К слову, было дано и техническое объяснение. Дизайнер рассказал, что большая решетка радиатора в сочетании с широким  воздухозаборником снизу, позволила улучшить аэродинамику седана, благодаря особому распределению воздушных потоков.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За рулем, Sputnik

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW 7 series 2020

Внешность «семерки» BMW раскрыли до премьеры

10 января 2019
BMW 7-й серии

BMW готовит обновление 7-й серии

13 марта 2018
BMW 760i

BMW прекратит продажи M760i в Европе

27 февраля 2018
BMW 7-Series

BMW привезла в Россию эксклюзивную «семерку»

17 октября 2017
BMW 7-Series Edition 40 Jahre

BMW привезет в Россию «юбилейную» 7-ю серию

27 июля 2017
BMW 7-Series Edition 40 Jahre

BMW 7-й серии получила юбилейную версию

24 июля 2017

 Новости BMW 7 series

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross 2018 отвечает на вызовы мегаполиса Тест драйв
11 марта 2019

Lada Vesta Cross
"О пользе «апельсинов» зимой: Lada Vesta SW Cross отвечает на вызовы мегаполиса"
Toyota C-HR, Nissan Juke - сравнительный тест. nissan juke 1.6 2017 и toyota c-hr 2.0 2017. чем покоряют сердца дам японские «малыши»
Сравнительный тест
08 марта 2019

Toyota C-HR, Nissan Juke
"Toyota C-HR и Nissan Juke – чем покоряют сердца дам японские «малыши»"
Audi Q8 - audi q8 2019 намерен навязать свои правила игры в сегменте крупных кросс-купе
Тест драйв
06 марта 2019

Audi Q8
"Audi Q8 намерен навязать свои правила игры в сегменте крупных кросс-купе"
KIA Rio - kia rio 2017 совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями
Тест драйв
04 марта 2019

KIA Rio
"KIA Rio совмещает спортивные наклонности с семейными ценностями (часть 2)"

Написано новостей:

2 2 9 5 2