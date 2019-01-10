Внешность «семерки» BMW раскрыли до премьеры

До официальной премьеры флагманского баварского седана оставалась еще целая неделя, а какие-то темные личности уже «слили» в сеть всю внешность автомобиля. Занятно, что широкому кругу лиц автомобиль планируется показать гораздо позже - на автосалоне в Женеве

Собственно дизайн «семерки» стал отражением стиля флагманского кроссовера X7. Переднюю часть машины украшают огромная решетка радиатора в виде фирменных «ноздрей», более элегантный нижний воздухозаборник и фары, которые стали еще уже, получив иную внутреннюю архитектуру. Боковые линии кузова теперь выделяется новым хромированным молдингом и воздухозаборниками. Что касается задней части, то она осталась практически неизмененной - слегка поменялась расцветка фонарей и обрамление патрубков выхлопной системы.

Интересно, что поклонники модели разделились на два лагеря - одним внешность новой «семерки» пришлась вполне по душе, другие же называют новый дизайн очень грузным и вообще «похожим на корейца». В любом случае стоит подождать с вердиктами до официальной премьеры и появления «живых» автомобилей.