Автомобильный портал Motorpage
10 янв 2019

Внешность «семерки» BMW раскрыли до премьеры

Внешность «семерки» BMW раскрыли до премьеры

До официальной премьеры флагманского баварского седана оставалась еще целая неделя, а какие-то темные личности уже «слили» в сеть всю внешность автомобиля. Занятно, что широкому кругу лиц автомобиль планируется показать гораздо позже - на автосалоне в Женеве

Собственно дизайн «семерки» стал отражением стиля флагманского кроссовера X7. Переднюю часть машины украшают огромная решетка радиатора в виде фирменных «ноздрей», более элегантный нижний воздухозаборник и фары, которые стали еще уже, получив иную внутреннюю архитектуру. Боковые линии кузова теперь выделяется новым хромированным молдингом и воздухозаборниками. Что касается задней части, то она осталась практически неизмененной -  слегка поменялась расцветка фонарей и обрамление патрубков выхлопной системы.

Интересно, что поклонники модели разделились на два лагеря - одним внешность новой «семерки» пришлась вполне по душе, другие же называют новый дизайн очень грузным и вообще «похожим на корейца». В любом случае стоит подождать с вердиктами до официальной премьеры и появления  «живых» автомобилей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Колеса , За Рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW 7-й серии

BMW готовит обновление 7-й серии

13 марта 2018
BMW 760i

BMW прекратит продажи M760i в Европе

27 февраля 2018
BMW 7-Series

BMW привезла в Россию эксклюзивную «семерку»

17 октября 2017
BMW 7-Series Edition 40 Jahre

BMW привезет в Россию «юбилейную» 7-ю серию

27 июля 2017
BMW 7-Series Edition 40 Jahre

BMW 7-й серии получила юбилейную версию

24 июля 2017
BMW

BMW начала тесты автономных автомобилей

05 мая 2017

 Новости BMW 7 series

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Emgrand 7 - geely emgrand 7 2019 от простого к сложному Тест драйв
10 января 2019

Geely Emgrand 7
"От простого к сложному"
Volvo XC40 - volvo xc40 2018 сквозь призму скандинавских ценностей
Тест драйв
08 января 2019

Volvo XC40
"Volvo XC40 сквозь призму скандинавских ценностей"
Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 : высота
Автопутешествия
03 января 2019

Land Rover Discovery
"Высота"
Audi SQ5 - audi sq5 3.0 tfsi 2018 : спорт в комфортном режиме
Тест драйв
31 декабря 2018

Audi SQ5
"Audi SQ5: спорт в комфортном режиме"

Написано новостей:

2 2 5 3 5