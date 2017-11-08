Компания BMW официально рассекретила самую мощную версию спортседана М3 за всю историю. В версии CS машина получила 4-литровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 460 л.с., на 28 л.с. больше, чем на обычной М3.

В принципе, мощность мотора секретом не была: таким же двигателем оснащается купе М4 CS, перед которым у М3 CS есть преимущество в виде пары дополнительных дверей и полноценных мест на заднем диване.

Седан получил активный дифференциал, обновленный аэродинамический пакет, а также систему выбора работы управляющий электроники из трех режимов: Comfort, Sport и Sport+. В компании говорят, что доработали каждый из режимов, чтобы спортседан не потерял в управляемости, но в то же время оставался достаточно комфортным для использования каждый день.

Салон седана отделан натуральной кожей, алюминием и алькантарой. В базовое оснащение BMW M3 CS входят климат-контроль и даже премиальная аудиосистема Harman Kardon.

Тираж BMW M3 CS ограничен 1200 экземплярами. Продажи начнутся в начале следующего года.

