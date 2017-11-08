Автомобильный портал Motorpage
8 ноя 2017

BMW представила самую мощную М3 в истории

BMW представила самую мощную М3 в истории
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW официально рассекретила самую мощную версию спортседана М3 за всю историю. В версии CS машина получила 4-литровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 460 л.с., на 28 л.с. больше, чем на обычной М3.

В принципе, мощность мотора секретом не была: таким же двигателем оснащается купе М4 CS, перед которым у М3 CS есть преимущество в виде пары дополнительных дверей и полноценных мест на заднем диване.

Седан получил активный дифференциал, обновленный аэродинамический пакет, а также систему выбора работы управляющий электроники из трех режимов: Comfort, Sport и Sport+. В компании говорят, что доработали каждый из режимов, чтобы спортседан не потерял в управляемости, но в то же время оставался достаточно комфортным для использования каждый день.

Салон седана отделан натуральной кожей, алюминием и алькантарой. В базовое оснащение BMW M3 CS входят климат-контроль и даже премиальная аудиосистема Harman Kardon.

Тираж BMW M3 CS ограничен 1200 экземплярами. Продажи начнутся в начале следующего года.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
BMW

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW M3 CS

BMW представила самую мощную М3 в истории

08 ноября 2017
BMW M3 CS

Названа дата премьеры самой мощной BMW M3 в истории

07 ноября 2017

BMW поделилась подробностями обновленного M3

27 января 2017
BMW M3 Touring

Линейка BMW 3-Series пополнится «горячим» универсалом

20 мая 2015
BMW M3 coupe

BMW объявил о прекращении производства М3 в кузове купе

08 июля 2013
Обновленный BMW M3 станет мощнее и легче

Обновленный BMW M3 станет мощнее и легче

23 мая 2013

 Новости BMW M3

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LC - lexus lc500 2017 закон телепортации Тест драйв
06 ноября 2017

Lexus LC
"Закон телепортации"
Volvo V90 Cross Country - volvo v90 cross country 2017 ювелирный бизнес
Тест драйв
03 ноября 2017

Volvo V90 Cross Country
"Ювелирный бизнес"
Mazda CX-9 - mazda cx-9 2016 согласно статусу
Тест драйв
01 ноября 2017

Mazda CX-9
"Согласно статусу"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

2 0 0 8 4