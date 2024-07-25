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25 июл 2024

BMW M5 немного похудел с деталями M Performance

BMW M5 немного похудел с деталями M Performance
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила M5 в версии M Performance. Автомобилю достались новые карбоновые элементы кузова и улучшенная аэродинамика. Это позволило облегчить седан, но не значительно

Оснастить новый M5 пакетом M Performance можно будет уже на старте продаж. Он включает карбоновый диффузор и другие накладки на патрубки выхлопной системы. Также здесь есть “юбка” на переднем бампере, иные корпуса зеркал заднего вида и легкие легкосплавные колесные диски. В салоне появятся только фирменные коврики. Сиденья останутся прежними. Дополнительно покупателям достанутся чехлы для покрышек и ключа зажигания.

Напомним, что BMW M5 нового поколения - это гибрид с 4,4-литровым V8 мощностью 585 л.с. и 197-сильным электромотором, встроенным в 8-ступенчатую коробку передач. Заявленный разгон до “сотни” у обычного M5 - 3,5 с. Но никаких цифр для версии M Performance не приводится, несмотря на то, что автомобилям улучшили аэродинамику и облегчили кузов. Полный привод с активным задним дифференциалом доступен вне зависимости от комплектации.

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