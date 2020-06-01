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1 июн 2020

Новый BMW M5 станет 1000-сильным электрокаром

Новый BMW M5 станет 1000-сильным электрокаром
Автор фото: фирма-производитель

Новое поколение BMW M5 ждёт электрификация: спортивный седан в базовой версии оснастят заряжаемой гибридной 750-сильной силовой установкой от X8 M, а позднее дебютирует полностью электрическая трёхмоторная M5 общей мощностью 1020 лошадиных сил, новыми тяговыми батареями и запасом хода на одной зарядке 700 километров

Инсайдеры журнала Car утверждают, что «седьмая» M5 станет первой моделью M-подразделения BMW, которая предложит покупателям версию без двигателя внутреннего сгорания. Предполагается, что новинка будет оборудована 800-вольтовой электрической системой, как у Porsche Taycan.

Силовая установка M5 «на батарейках» будет состоять из двух электродвигателей в приводе задней оси и отдельного электромотора над передней осью. Отдача каждого агрегата составит около 250 киловатт (340 лошадиных сил), так что общая мощность достигнет 1020 сил. Прогнозируемая динамика — разгон с места до 100 километров в час за 2,9 секунды. Премьера электрической «эмки» состоится не раньше 2024 года.

Что касается гибридной M5 седьмого поколения, то её оснастят силовой установкой, состоящей из 4,4-литрового V8 и 200-сильного электродвигателя, а общая отдача будет достигать 750 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Дебют бензин-электрической M5 седьмого поколения запланирован на 2023 год.

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