Новый BMW M5 стал самым мощным и тяжелым в семействе

Компания BMW представила обновленную модель M5. Автомобиль стал не только самым мощным M5 в истории, но также самым тяжелым. Все это благодаря новой гибридной силовой установке

В ее основе 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом и один электромотор, интегрированный в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Суммарная мощность - 718 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Для сравнения, такая же установка используется на кроссовере BMW XM, но там общая мощность системы составляет 748 л.с. при том же крутящем моменте. Отмечается, что новый M5 способен разогнаться до “сотни” за 3,4 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 241 км/ч, а с пакетом M - 305 км/ч. Для справки, на электротяге автомобиль сможет проехать около 40 км.

Новый BMW M5 прибавил не только в мощности, но и в весе. Теперь автомобиль весит 2444 кг. Это на полтонны тяжелее предыдущей версии. Доработали и дизайн, изменив бампера, фирменную решетку радиатора, оптику, а также салон. Внутри появился объединенный экран мультимедийной системы и приборной панели, новый руль и в целом отделка претерпела множество улучшений.