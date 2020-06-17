BMW представила обновленную M5

В конце мая BMW обновила 5-Series. Теперь рестайлинг добрался и до спортседана BMW M5

Любопытно, что в отличие от нового купе BMW 4-Series, «эм-пятая» сохранила достаточно консервативный стиль, и эксперты с радостью отвечают, что до нее пока не добрались огромные ноздри, которые уже вызывают шквал критики. Обновление внешности затронуло в основном оптику и бамперы.В дополнение к этому производитель добавил пять новых цветов кузова, включая серый Brands Hatch Grey и красный Motegi Red Metallic. Появились 20-дюймовые диски, позаимствованные у модели M8.

Немецкий суперседан по-прежнему оснащается 4,4-литровым V8, который развивает 600 л.с. в обычной версии и 625 л.с. — в M5 Competition. Автомобиль оснащен 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом с возможностью деактивации передней оси. Время разгона с 0 до 100 км/ч — 3,4 и 3,3 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, при заказе M Driver’s Package скоростной лимит можно поднять до 305 км/ч.