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17 июн 2020

BMW представила обновленную M5

BMW представила обновленную M5
Автор фото: фирма-производитель

В конце мая BMW обновила 5-Series. Теперь рестайлинг добрался и до спортседана BMW M5

Любопытно, что в отличие от нового купе BMW 4-Series, «эм-пятая» сохранила достаточно консервативный стиль, и эксперты с радостью отвечают, что  до нее пока не добрались огромные ноздри, которые уже вызывают шквал критики. Обновление внешности затронуло в основном оптику и бамперы.В дополнение к этому производитель добавил пять новых цветов кузова, включая серый Brands Hatch Grey и красный Motegi Red Metallic. Появились 20-дюймовые диски, позаимствованные  у модели  M8.

Немецкий суперседан по-прежнему оснащается 4,4-литровым V8, который развивает 600 л.с. в обычной версии и 625 л.с. — в M5 Competition. Автомобиль оснащен 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом с возможностью деактивации передней оси. Время разгона с 0 до 100 км/ч — 3,4 и 3,3 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, при заказе M Driver’s Package скоростной лимит можно поднять до 305 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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