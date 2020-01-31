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31 янв 2020

BMW вывела на тесты новую M5

BMW вывела на тесты новую M5

BMW начала дорожные испытания «заряженного» седана M5, который дебютирует до конца 2020 года

Похоже, что с автомобилем произойдут лишь косметические изменения, так, судя по камуфляжу, после рестайлинга BMW M5 получит другие бамперы, слегка измененный капот и крышку багажника, а также модернизированные светодиодные головные фары с иными блоками дневных ходовых огней.

Силовой агрегат «заряженного» седана изменениям не подвергнется. BMW M5 укомплектован 4,4-литровым мотором V8 с двумя турбинами, выдающим 625 л. с. и 750 Н•м крутящего момента. Двигатель работает вместе с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Автомобиль способен набирать первую «сотню» за 3,3 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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