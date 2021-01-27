В BMW представили самую мощную «Пятерку»

На вершине модельного ряда у BMW всегда красовались заряженные автомобили с индексом «M». Но что если клиенту захочется чего-то большего? Выход есть - заряжаем и «Эммку»

Да, в концерне так и поступили с седаном пятой серии, получив в итоге один из самых мощных седанов в истории бренда. Как же создавался проект ?

Итак, исходником у нас стала модель M5 Competition. Путём неуказанных манипуляций (возможно чип-тюнинг) к 625 силам исходной мощности удалось добавить ещё десять. Шасси тоже подверглось доработке. Инженеры установили более жесткие пружины, перенастроили амортизаторы и уменьшили дорожный просвет.

Самое главной задачей был сброс лишнего веса. Для чего практически все кузовные панели были выполнены из углепластикового волокна. Также в жертву была принесена шумоизоляция. Результат интересен - минус семьдесят килограмм. Осталось узнать главное- появилось ли преимущество в динамике. Отвечаем, разгон до сотни сократился до трёх секунд ровно.