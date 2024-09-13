Автомобильный портал Motorpage
13 сен 2024

BMW показал универсал M5 в версии M Performance

BMW показал универсал M5 в версии M Performance
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила ряд доработок для версии M5 M Performance. Автомобиль получил изменения в аэродинамическом обвесе и набор фирменных элементов декора и аксессуаров

В частности, в заводской тюнинг-пакет M Performance Parts вошли детали из армированного углеродного волокна: накладки на пороги, иные корпуса зеркал, крупный диффузор и передний сплиттер. Плавник антенны выполнен из материала арамид, который имеет схожие свойства с углеродным волокном, но в тот же момент, улучшает электромагнитную проницаемость.

Фотографий салона пока нет, но вероятно, доработки ограничились появлением фирменных ковриков. Покупателям предложены новые футляры для ключей из алькантары и кожи, а также чехлы для колес с усиленными ручками. Стоимость M5 в версии M Performance пока не известна.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW M5 M Performance Parts (2025)

BMW M5 немного похудел с деталями M Performance

25 июля 2024
BMW M5 (2025)

Новый BMW M5 стал самым мощным и тяжелым в семействе

26 июня 2024
BMW M5 CS (2022)

В BMW представили самую мощную «Пятерку»

27 января 2021
BMW M5 Competition 2021

BMW представила обновленную M5

17 июня 2020
BMW M5 Competition 2019

Новый BMW M5 станет 1000-сильным электрокаром

01 июня 2020
BMW M5

BMW вывела на тесты новую M5

31 января 2020

 Новости BMW M5

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) премиум новой волны Тест драйв
04 сентября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX: Премиум новой волны"
JAC JS6 - ресурсный тест jac s6 (2022) европа плюс азия
Тест драйв
03 сентября 2024

JAC JS6
"Ресурсный тест JAC S6: Европа плюс Азия"
Москвич 6 - москвич 6 (2023) ресурсный тест, часть 2 столичная штучка
Тест драйв
29 августа 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест, часть 2: Столичная штучка"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 0 8 9