BMW показал универсал M5 в версии M Performance

Компания BMW представила ряд доработок для версии M5 M Performance. Автомобиль получил изменения в аэродинамическом обвесе и набор фирменных элементов декора и аксессуаров

В частности, в заводской тюнинг-пакет M Performance Parts вошли детали из армированного углеродного волокна: накладки на пороги, иные корпуса зеркал, крупный диффузор и передний сплиттер. Плавник антенны выполнен из материала арамид, который имеет схожие свойства с углеродным волокном, но в тот же момент, улучшает электромагнитную проницаемость.

Фотографий салона пока нет, но вероятно, доработки ограничились появлением фирменных ковриков. Покупателям предложены новые футляры для ключей из алькантары и кожи, а также чехлы для колес с усиленными ручками. Стоимость M5 в версии M Performance пока не известна.