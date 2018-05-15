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15 май 2018

BMW привезет экстремальную М5 в Россию

BMW привезет экстремальную М5 в Россию
Автор фото: фирма-производитель

Экстремальный вариант спортседана BMW M5 с приставкой Competition был официально рассекречен на прошлой неделе. Российское отделение компании объявило о том, что привезет эту версию к нам.

Дилеры уже начали прием заказов на модель, а первые покупатели получат свои машины в августе этого года. Версия Competition обойдется минимум в 7,1 миллиона рублей, то есть на 400 тысяч рублей дороже обычного М5.

При этом специально для российского рынка BMW предложит пакеты M Special, включающие в себя различные варианты отделки салона, 4-зонный климат-контроль, аудиосистему Harman Kardon, спортивные передние сиденья c вентиляцией и подогревом, автодоводчик дверей. Помимо прочего широкий список оборудования пакета M Special дополняют интерактивный ключ BMW Display Key, керамическая отделка органов управления, а также ассистент парковки Plus и телефония с возможностью беспроводной зарядки. Стоимость пакета составляет 870 000 рублей.

Мощность 4,4-литрового двигателя с двойным турбонаддувом для самой экстремальной версии «пятерки» BMW увеличили с 600 до 625 л.с. А вот максимальный крутящий момент остался на прежнем уровне (750 Нм), связано это, скорее всего, с тем, что немцы не хотят снижать ресурс трансмиссии.

В разгоне до 100 км/ч BMW M5 Competition быстрее «просто» М5 всего на одну десятую (3,3 секунды). Но 200 км/ч спортседан достигает спустя 10,8 секунды, тогда как менее мощный вариант проделывает это за 11,1 секунды. Максимальная скорость оставлена на прежнем уровне: с опциональным M Driver’s Package она ограничена электроникой на отметке 305 км/ч.

Инженеры порядком перетряхнули подвеску, сделав ее жестче и «заточив» под использование на треке. Из-за иных пружин дорожный просвет M5 Competition на семь миллиметров меньше, чем у стандартной версии. Также машина оснащается активным задним М-дифференциалом и иной выпускной системой.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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