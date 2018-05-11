Спортседан BMW M5 появился почти год назад. И все это время в компании готовили его экстремальный вариант, который получил приставку Competition в названии.

В принципе, некоторые подробности были известны до премьеры этой версии. У спецверсии мощность 4,4-литрового двигателя с двойным турбонаддувом для самой экстремальной версии «пятерки» BMW увеличили с 600 до 625 л.с. А вот максимальный крутящий момент остался на прежнем уровне (750 Нм), связано это, скорее всего, с тем, что немцы не хотят снижать ресурс трансмиссии.

В разгоне до 100 км/ч BMW M5 Competition быстрее «просто» М5 всего на одну десятую (3,3 секунды). Но 200 км/ч спортседан достигает спустя 10,8 секунды, тогда как менее мощный вариант проделывает это за 11,1 секунды. Максимальная скорость оставлена на прежнем уровне: с опциональным M Driver’s Package она ограничена электроникой на отметке 305 км/ч.

Инженеры порядком перетряхнули подвеску, сделав ее жестче и «заточив» под использование на треке. Из-за иных пружин дорожный просвет M5 Competition на семь миллиметров меньше, чем у стандартной версии. Также машина оснащается активным задним М-дифференциалом и иной выпускной системой.