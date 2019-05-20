BMW выпустил лимитированную версию седана M5

Модель выпущена к 35-летию BMW M5, первое поколение которой появилось в 1984 году. Всего будет сделано 350 таких машин.

В большинстве своем, все лимитированные версии автомобилей выделяются, в первую очередь, дизайном. К новой BMW это тоже относится. Автомобили лимитированной версии BMW M5 Edition 35 Years получили эксклюзивный цвет кузова Frozen Dark Grey, 20-дюймовые колесные диски, черные тормозные суппорта. Опционально будут предлагаться карбоновые тормозные механизмы. Салон оформлен в черном и бежевом цветах. Центральный тоннель, передняя панель и дверные карты отделаны алюминием. В качестве "вишенки" можно обнаружить гравировку с порядковым номером автомобиля на крышке подстаканников.

Что касается технической части, то полноприводный седан оснащается 4,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 625 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. От 0 до 100 км/час автомобиль способен разогнаться за 3,3 с.