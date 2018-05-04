Немецкое отделение BMW намерено или по ошибке поместило в конфигуратор спортседан М5 в версии Competition, раскрыв некоторые его характеристики.

Как и ожидалось мощность 4,4-литрового двигателя с двойным турбонаддувом для самой экстремальной версии «пятерки» BMW увеличили с 600 до 625 л.с. А вот максимальный крутящий момент остался на прежнем уровне (750 Нм), связано это, скорее всего, с тем, что немцы не хотят снижать ресурс трансмиссии.

В разгоне до 100 км/ч BMW M5 Competition быстрее «просто» М5 всего на одну десятую (3,3 секунды). Но 200 км/ч спортседан достигает спустя 10,8 секунды, тогда как менее мощный вариант проделывает это за 11,1 секунды. Максимальная скорость оставлена на прежнем уровне: с опциональным M Driver’s Package она ограничена электроникой на отметке 305 км/ч.

Кроме того, для BMW M5 Competition будет предлагаться иная выхлопная система с более громки и «благородным» звуком, измененную подвеску у которой повышена жесткость и уменьшен клиренс, а также более богатое оснащение.

Официальный дебют BMW M5 Competition состоится на следующей неделе, но первые клиенты получат автомобили только в сентябре.

