Автомобильный портал Motorpage
15 дек 2016

В «заряженном» BMW M5 появится кнопка отключения полного привода

В «заряженном» BMW M5 появится кнопка отключения полного привода
Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкое издание «BimmerToday» со ссылкой на собственные источники опубликовало новые подробности «горячей» модификации седана BMW M5.

По словам собеседников издания, пожелавших остаться неназванными, «заряженная» модификация нового немецкого седана M5 получит одну весьма интересную опцию – возможность практически моментального отключения фирменной системы полного привода xDrive.

Однако такая функция будет доступна водителю не все время. Она будет работать только в некоторых пресетах управляющей электроники. К примеру, при включенном трековом режиме, водитель сможет принудительно деактивировать полный привод, а система автоматически перераспределит вся тяговое усилие исключительно на задние колеса. Для удобства использования новой функции, кнопка отключения xDrive будет установлена прямо на рулевом колесе.

Кроме того, по мнению некоторых экспертов, новое поколение M5 будет поставляться с бензиновым двигателем V8 с двумя турбинами, рабочий объем которого составит 4,4 литра, а отдача – около 600 л.с..

Напомним, что о появлении системы полного привода xDrive в новом поколении «горячего» седана BMW M5 стало известно еще три года назад. Об этом журналистам рассказал сам глава спортивного подразделения M GmbH немецкой компании Фридрих Нитшке. По его словам, xDrive необходим «заряженным» модификациям автомобилей BMW для того, чтобы составить достойную конкуренцию автомобилям Mercedes-AMG на североамериканском авторынке. Впрочем, он отметил, что модели M3 и M4 никогда не получат полноприводные модификации – только M5 и M6.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Planet Today, Uincar, Мотор

Комментарии к новости

Последние новости

...

BMW начала принимать заказы на специальную версию M5 в России

04 августа 2016

На трассе Нюрбургринг испытывают прототип нового поколения BMW М5

01 июля 2015
BMW

BMW M5 установил мировой рекорд длительности управляемого дрифта

21 мая 2013

BMW M5 получит еще 160 «лошадей» от Hamann

23 апреля 2012

BMW M5 оказалась мощнее, чем было анонсировано ранее

28 декабря 2011

Все, что выпускает BMW должно приносить прибыль!

25 октября 2011

 Новости BMW M5

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo gt 2016 полоска красная, полоска черная… Тест драйв
21 декабря 2016

Volkswagen Polo Sedan
"Полоска красная, полоска черная…"
Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder - сравнительный тест hyundai grand santa fe и nissan pathfinder. в тяжелом весе
Сравнительный тест
19 декабря 2016

Hyundai Grand Santa Fe, Nissan Pathfinder
"В тяжелом весе"
Ravon R2 - ravon r2 2016 дженерик
Тест драйв
16 декабря 2016

Ravon R2
"Дженерик"
Mazda 6 - mazda 6 2016 нотная грамота
Тест драйв
13 декабря 2016

Mazda 6
"Нотная грамота"

Написано новостей:

1 7 8 7 5