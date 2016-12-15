Немецкое издание «BimmerToday» со ссылкой на собственные источники опубликовало новые подробности «горячей» модификации седана BMW M5.

По словам собеседников издания, пожелавших остаться неназванными, «заряженная» модификация нового немецкого седана M5 получит одну весьма интересную опцию – возможность практически моментального отключения фирменной системы полного привода xDrive.

Однако такая функция будет доступна водителю не все время. Она будет работать только в некоторых пресетах управляющей электроники. К примеру, при включенном трековом режиме, водитель сможет принудительно деактивировать полный привод, а система автоматически перераспределит вся тяговое усилие исключительно на задние колеса. Для удобства использования новой функции, кнопка отключения xDrive будет установлена прямо на рулевом колесе.

Кроме того, по мнению некоторых экспертов, новое поколение M5 будет поставляться с бензиновым двигателем V8 с двумя турбинами, рабочий объем которого составит 4,4 литра, а отдача – около 600 л.с..

Напомним, что о появлении системы полного привода xDrive в новом поколении «горячего» седана BMW M5 стало известно еще три года назад. Об этом журналистам рассказал сам глава спортивного подразделения M GmbH немецкой компании Фридрих Нитшке. По его словам, xDrive необходим «заряженным» модификациям автомобилей BMW для того, чтобы составить достойную конкуренцию автомобилям Mercedes-AMG на североамериканском авторынке. Впрочем, он отметил, что модели M3 и M4 никогда не получат полноприводные модификации – только M5 и M6.