Компания BMW только готовит к премьере «заряженный» вариант кроссовера X3, который получит традиционную приставку «М» в названии, а в сеть просочились уже первые подробности об опциональном оборудовании этой модели.

Так, BMW X3 M станет первым баварским кроссовером, который получит пакет Competition Package. Он будет включать в себя доработанные подвеску, более мощный силовой агрегат, другие настройки управляющей электроники, а также полноприводную трансмиссию от седана М5, позволяющую передавать до 100% крутящего момента на задние колеса.

«Обычный» вариант BMW X3 M должен получить 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 456 л.с. В версии с опциональным Competition Package его отдача увеличится до 482 л.с.

Внешне машина будет отличаться от «гражданских» Х3 уменьшенным дорожным просветом, большими колесами, мощными тормозами и, конечно же, агрессивным аэродинамическим обвесом.