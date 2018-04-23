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23 апр 2018

BMW X3 M получит экстремальную версию

BMW X3 M получит экстремальную версию
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW только готовит к премьере «заряженный» вариант кроссовера X3, который получит традиционную приставку «М» в названии, а в сеть просочились уже первые подробности об опциональном оборудовании этой модели.

Так, BMW X3 M станет первым баварским кроссовером, который получит пакет Competition Package. Он будет включать в себя доработанные подвеску, более мощный силовой агрегат, другие настройки управляющей электроники, а также полноприводную трансмиссию от седана М5, позволяющую передавать до 100% крутящего момента на задние колеса.

«Обычный» вариант BMW X3 M должен получить 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 456 л.с. В версии с опциональным Competition Package его отдача увеличится до 482 л.с.

Внешне машина будет отличаться от «гражданских» Х3 уменьшенным дорожным просветом, большими колесами, мощными тормозами и, конечно же, агрессивным аэродинамическим обвесом.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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