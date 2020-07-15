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15 июл 2020

BMW X3 официально стал электромобилем

BMW X3 официально стал электромобилем
Автор фото: фирма-производитель

Первой топливной моделью BMW, получившей полностью электрическую альтернативу  стал кроссовер X3. По такому случаю к его названию добавили литеру i – по аналогии с i3 и i8

Визуально отличить электромобиль от обычного BMW X3 можно лишь по дизайну фальшрадиаторной решетки, голубым акцентам в оформлении да шильдику. Плюс ко всему, новинка слегка увеличилась в размерах, чего невооруженным взглядом даже не заметить.

Электромотор у BMW iX3 только один, на задней оси. Он развивает 286 л.с. и 400 Нм и позволяет разогнаться до 100 км/ч за 6,8 секунды – на 0,4 секунды медленнее полноприводного 249-сильного X3 xDrive30i. Максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч. Что касается аккумуляторов, то автомобилю достался  блок батарей на 80 киловатт-часов.  Запаса хода должно хватать на 460 километров пути при расчете по методике WLTP. По данному показателю BMW немного превосходит Mercedes-Benz EQC (417 км) с батареей аналогичной емкости, но уступает Jaguar I-Pace (470 км).

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