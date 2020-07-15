BMW X3 официально стал электромобилем

Первой топливной моделью BMW, получившей полностью электрическую альтернативу стал кроссовер X3. По такому случаю к его названию добавили литеру i – по аналогии с i3 и i8

Визуально отличить электромобиль от обычного BMW X3 можно лишь по дизайну фальшрадиаторной решетки, голубым акцентам в оформлении да шильдику. Плюс ко всему, новинка слегка увеличилась в размерах, чего невооруженным взглядом даже не заметить.

Электромотор у BMW iX3 только один, на задней оси. Он развивает 286 л.с. и 400 Нм и позволяет разогнаться до 100 км/ч за 6,8 секунды – на 0,4 секунды медленнее полноприводного 249-сильного X3 xDrive30i. Максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч. Что касается аккумуляторов, то автомобилю достался блок батарей на 80 киловатт-часов. Запаса хода должно хватать на 460 километров пути при расчете по методике WLTP. По данному показателю BMW немного превосходит Mercedes-Benz EQC (417 км) с батареей аналогичной емкости, но уступает Jaguar I-Pace (470 км).