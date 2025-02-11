В Китае стартуют продажи BMW X3 с увеличенной колесной базой

Компания BMW специально для китайского рынка создала кроссовер X3 с увеличенной колесной базой. Продажи стартуют в конце февраля

Китайский X3 получил колесную базу 2975 мм, что делает его на 90 мм длиннее и на 30 мм шире стандартной глобальной версии. Благодаря этому в салоне стало больше места для задних пассажиров. Внешне автомобиль практически повторяет глобальный X3 G45, но покупателям также предложат M-Sport пакет с более агрессивными бамперами и эксклюзивными колесными дисками.

На старте продаж предложена топовая версия X3 30Li с 2,0-литровым турбомотором мощностью 258 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF. Привод - полный (xDrive). Позже появится базовая модификация с тем же двигателем, но на 190 л.с. Все силовые агрегаты и трансмиссии для X3 локализованы и производятся в Китае на заводе BMW-Brilliance в Шэньяне.