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7 июн 2024

Стало известно, как выглядит новый BMW X3

Стало известно, как выглядит новый BMW X3

В интернете появилось изображение нового поколения BMW X3 без камуфляжа. Фотографию случайно опубликовали на официальном сайте до анонса презентации

Автомобиль получит более современный дизайн. Бросаются в глаза L-образные светодиодные элементы передней оптики, фирменная решетка радиатора с вертикальными и диагональными планками, и серебристыми арками, а также передний бампер с металлической вставкой и вертикальными воздухозаборниками.

Четвертое поколение BMW X3 будет предложено с бензиновыми и дизельными моторами в составе мягкогибридных силовых установок, а также в виде подзаряжаемого гибрида с 2,0-литровым турбомотором и одним электромотором.

При написании новости использовалась информация:
XBimmers

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