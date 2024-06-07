Стало известно, как выглядит новый BMW X3

В интернете появилось изображение нового поколения BMW X3 без камуфляжа. Фотографию случайно опубликовали на официальном сайте до анонса презентации

Автомобиль получит более современный дизайн. Бросаются в глаза L-образные светодиодные элементы передней оптики, фирменная решетка радиатора с вертикальными и диагональными планками, и серебристыми арками, а также передний бампер с металлической вставкой и вертикальными воздухозаборниками.

Четвертое поколение BMW X3 будет предложено с бензиновыми и дизельными моторами в составе мягкогибридных силовых установок, а также в виде подзаряжаемого гибрида с 2,0-литровым турбомотором и одним электромотором.