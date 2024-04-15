Появились первые официальные фотографии нового BMW X3

Компания BMW опубликовала ряд изображений обновленного кроссовера X3. Премьера автомобиля должна состояться в течении нескольких недель

На имеющихся снимках автомобиль предстает перед нами в полном камуфляжном обмундировании. Можно заметить, что инженеры пересмотрели аэродинамику кузова, изменив бампера, задний спойлер и боковую пластику. Отмечается, что коэффициент сопротивления снизился с 0,29 до 0,27 Cx. По сравнению с актуальной версией, кроссоверу расширили колею и снизили подъемную силу на задней оси. Также была увеличена жесткость кузова, модернизированы стабилизаторы поперечной устойчивости и оптимизирован рулевой механизм.

Рассекреченный прототип - это подключаемый гибрид M50. Предполагается, что для обозначений версий компания отказалась от литеры “i” в названии, вместо нее для гибридов будут использовать обозначение “е”. Однако для дизельных агрегатов букву “d” оставили.