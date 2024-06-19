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19 июн 2024

Представлен новый BMW X3

Представлен новый BMW X3
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила следующее поколение компактного кроссовера X3. Автомобиль сконструирован на новой платформе и оснащен мягкогибридной силовой установкой

Опубликованные ранее в интернете изображения модели полностью соответствуют тому, что показала сама компания. Обновленный X3 выделяется решеткой радиатора с вертикальными и диагональными планками, L-образными светодиодными элементами передней оптики и бамперами с металлическими вставками. У версии X3 M передний бампер более спортивный и на месте решетки радиатора черные вставки, но с сохраненной фирменной формой. Салон также значительно переработан. На передней панели установлен единый цифровой кластер, разделенный на два экрана “приборки” и мультимедийной системы. Привлекает внимание двухспицивый руль и отделочные материалы, включающие вставки ярко-голубого цвета.

В новом поколении немного изменился и нейминг версий. 30i xDrive сменился на 30 xDrive, а вместо M40i xDrive - M50 xDrive. Стандартный X3 оснащен 2,0-литровым 4-цилиндровым турбомотором в составе мягкогибридной системы. Мощность - 255 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 6 с. У М50 под капотом 3,0-литровый 6-цилиндровый турбомотор, работающий в паре с 48-вольтовой электрической системой. Мощность - 393 л.с. и 580 Нм крутящего момента. В данном случае разгон до “сотни” составит 4,4 с.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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