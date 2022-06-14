Новый BMW X3 испытали «лосиным тестом»

В последнее время слишком много кроссоверов стали проваливать данное испытание – приходилось существенно снижать скорость, так как на рекомендованных семидесяти семи километрах в час, автомобили не смогли выполнить перестроение, не задев ни одного конуса

Наши испанские коллеги из издания km77 протестировали десять новинок, включая новенькие электрокары Skoda Enyaq или Kia EV6. Ни один из них не смог пройти «лосиный» тест на нужной скорости. «Чех» справился с испытанием на семидесяти, а «кореец» - на семидесяти трех километрах в час.

Что касается баварца, то его маневр оказался очень удачным – «штатные» 77 километров в час покорились автомобилю без проблем, а сносить конусы автомобиль стал лишь на восьмидесяти.