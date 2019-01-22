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22 янв 2019

BMW X3 M раскрыли до премьеры

BMW X3 M раскрыли до премьеры

Если вы не знаете, как изящно сливать внешность своих автомобилей до официальной премьеры, то обратитесь с этим вопросом в BMW, где вам расскажут о том, что лучше для таких целей использовать мультимедийный комплекс

Есть у автомобилей BMW такая особенность - в мультимедийный комплекс iDrive зашита трехмерная модель автомобиля, на которой указываются различные датчики и показатели системы. Этой лазейкой и воспользовались шпионы.  Заглянув внутрь закамуфлированного BMW X3 M, они не побоялись воспользоваться мультимедией, которая услужливо показала им автомобиль во всей красе.

Да, теперь внешность X3 M секретом не является.  От обычного кроссовера заряженная версия будет отличаться аэродинамическим обвесом и увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере.  Что касается техники, то по слухам, X3 оснастят трехлитровым двигателем S58 с двумя турбинами. Отдача мотора составит 456 лошадиных сил. С пакетом увеличения мощности Competition Package, который ранее кроссоверам был попросту не доступен, агрегат будет выдавать 482 силы.

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