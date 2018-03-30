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30 мар 2018

В российские BMW X3 забыли вкрутить винты

В российские BMW X3 забыли вкрутить винты
Автор фото: фирма-производитель

Российский завод «Автотор», где собирают большинство представленных в России автомобилей BMW, неоднократно признавался баварцами лучшей сборочной площадкой за пределами Германии. Однако и «на старуху бывает проруха».

Дело в том, что российское отделение BMW объявило об отзыве автомобилей по довольно курьезной для серьезного автопроизводителя причине: в спойлер над задней дверью могли быть не вкручены болты.

В уведомлении, которое компания направила в Росстандарт, говорится о добровольном отзыве 1202 кроссоверов BMW X3, которые были проданы на нашем рынке в прошлом и этом годах. Причиной отзыва является возможная не установка винтов для крепления заднего спойлера. При отсутствии винтов во время поездки в области заднего спойлера могу слышаться шумы, создаваемые потоком воздуха. Кроме того, возможна деформация заднего спойлера, в наихудшем случае – его отсоединение при большой скорости автомобиля.

На сервисных станациях будет проведена проверка наличия винтов крепления заднего спойлера и установка при их отсутствии. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

При этом, судя по присутствию в уведомлении упоминания автомобилей с пометкой «ПТС заблокирован» часть из автомобилей, которые подпали под отзыв, еще не переданы клиентам и находятся в дилерских центрах.
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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