Представлен обновленный BMW X5

Немецкий концерн представил обновленную версию своего популярного кроссовера X5. Автомобиль получил новую внешность, также была расширена гамма силовых установок.

Начнем с последнего пункта. Теперь кроссовер можно приобрести лишь в гибридном исполнении - альтернатив нет. Даже базовый 298-сильный турбодизель оснащается дополнительным электромотором. Бензиновая наддувная шестерка тоже работает в паре с электрическим двигателем - в совокупности силовая установка развивает 380 лошадиных сил. В таком исполнении X5 способен разогнаться до сотни за пять секунд. Все моторы работают в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Стоит отметить, что аналогичные изменения произошли и с соплатформенным кроссовером X6. Если говорить о дизайне и оснащении, то для новинок предложены новые колёсные диски диаметром до 22 дюймов и расширенная палитра оттенков кузова. Кроме того на обе модели стали устанавливать другие бампера и новые передние фары.