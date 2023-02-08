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8 фев 2023

Представлен обновленный BMW X5

Представлен обновленный BMW X5
Автор фото: фирма-производитель

Немецкий концерн представил обновленную версию своего популярного кроссовера X5. Автомобиль получил новую внешность, также была расширена гамма силовых установок.

Начнем с последнего пункта. Теперь кроссовер можно приобрести лишь в гибридном исполнении - альтернатив нет. Даже базовый 298-сильный турбодизель оснащается дополнительным электромотором. Бензиновая наддувная шестерка тоже работает в паре с электрическим двигателем - в совокупности силовая установка развивает 380 лошадиных сил. В таком исполнении X5 способен разогнаться до сотни за пять секунд. Все моторы работают в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Стоит отметить, что аналогичные изменения произошли и с соплатформенным кроссовером X6. Если говорить о дизайне и оснащении, то для новинок предложены новые колёсные диски диаметром до 22 дюймов и расширенная палитра оттенков кузова. Кроме того на обе модели стали устанавливать другие бампера и новые передние фары.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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