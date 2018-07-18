Новое поколение BMW X5 в России ждали долго, ведь предыдущее, по сути, было лишь глубокой модернизацией второго поколения культового в нашей стране кроссовера.

На старте продаж баварский кроссовер будет доступен у нас в четырех вариантах: X5 xDrive30d, X5 xDrive40i, X5 xDrive50i и X5 M50d. Вне зависимости от варианта BMW X5 оснащается полным приводом и 8-ступенчатым «автоматом».

В базовой версии кроссовер оснащается подвеской Dynamic Damper Control с регулируемой жесткостью амортизаторов. За доплату доступны адаптивная подвеска М Professional с активным рулевым управлением, системой подавления кренов и интегральным рулевым управлением. Другой опциональный вариант: пневмоподвеска всех колес с регулируемым клиренсом.

Безопасность обеспечивают ABS, система стабилизации, система просушки тормозов, система помощи при трогании на подъеме, активный круиз-контроль, парктроники, светодиодные фары.

В салоне водителя ожидает самое революционное изменение при смене поколений: виртуальная приборная панель, которая уже вызвала критику у поклонников марки. В стандартном оснащении сиденья обшиты кожей Vernasca с перфорацией. Передние сиденья имеют электрореруглировки, а водительское еще и память настроек. Также в базовое оснащение входит 2-зонный климат-контроль.

Все версии кроме M50d оснащаются 19-дюймовыми легкосплавными колесами, вариант же от М Perfomance получил двухцветные 21-дюймовые колеса с разноразмерной резиной спереди и сзади.

Российские дилеры уже начали принимать заказы на новое поколение BMW X5. Цены стартуют с отметки в 4 590 000 рублей.

