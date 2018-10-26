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26 окт 2018

BMW X5 всё больше заряжают перед стартом

BMW X5 всё больше заряжают перед стартом
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер X5 Готовится к старту продаж по всему миру. BMW всячески подогревает и без того немалый интерес к новой модели

Сейчас объявлено о доступности пакета M Performance в качестве одной из возможных опций к комплектации.

Машину впервые показали публике летом текущего года. Весной будущего она уже выйдет на рынок. В сентябре немцы показали новую гибридную версию с функцией подзарядки от бытовой электросети. Сейчас продемонстрировали пакеты оснащения из премиального каталога «M-Performance».

В показанных опциях много технических и электронных деталей, влияющих на поведение машины на дороге: облегчённые диски, спортивные суппорта и диски тормозной системы. Электронные средства позволяют перенастраивать системы управления работой двигателя по OBD протоколам. Кроме того, в пакете много внешних «фишек» и внутренних элементов дизайна, подчёркивающих «заряженность» комплектации. К ним относятся дизайнерские вставки, детали интерьера, подсветка из открытых дверей, оформление руля, ручек дверей, педалей и, конечно, оформление ключа зажигания со специальной вставкой и чехольчиком из алькантары.

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При написании новости использовалась информация:
Драйв, speedme

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