BMW X5 всё больше заряжают перед стартом

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Сейчас объявлено о доступности пакета M Performance в качестве одной из возможных опций к комплектации.

Машину впервые показали публике летом текущего года. Весной будущего она уже выйдет на рынок. В сентябре немцы показали новую гибридную версию с функцией подзарядки от бытовой электросети. Сейчас продемонстрировали пакеты оснащения из премиального каталога «M-Performance».

В показанных опциях много технических и электронных деталей, влияющих на поведение машины на дороге: облегчённые диски, спортивные суппорта и диски тормозной системы. Электронные средства позволяют перенастраивать системы управления работой двигателя по OBD протоколам. Кроме того, в пакете много внешних «фишек» и внутренних элементов дизайна, подчёркивающих «заряженность» комплектации. К ним относятся дизайнерские вставки, детали интерьера, подсветка из открытых дверей, оформление руля, ручек дверей, педалей и, конечно, оформление ключа зажигания со специальной вставкой и чехольчиком из алькантары.