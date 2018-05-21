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21 май 2018

Новое поколение BMW X5 представят в этом году

Новое поколение BMW X5 представят в этом году

Кроссовер Х5 стал родоначальник сегмента спортивных премиальных кроссоверов. В этом году компания представит новое поколение.

О том, что новое поколение BMW X5 будет представлено до конца этого года заявил глава компании Харальд Крюгер. Никаких технических подробностей он не сообщил, но кое что известно и без официальных объявлений.

Как и другие новинки BMW новое поколение Х5 будет построено на модульной платформе CLAR. Кроссовер получит более богатое оснащение и обзаведется пневмоподвеской всех колес. В гамме будут 4- и 6-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели, а примерно через год после премьеры BMW выведет на рынок гибридный вариант.

Нынешнее поколение BMW X5 производится с 2013 года и вопреки традициям не подвергалось рестайлингу. Связано это с тем, что в основе машины лежит предыдущее поколение, которое BMW вывела на рынок аж в 2006 году. Потому спешка с выводом нового поколения вполне объяснима.

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При написании новости использовалась информация:
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