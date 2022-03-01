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1 мар 2022

В BMW создали лимузин на базе кроссовера X5

В BMW создали лимузин на базе кроссовера X5
Автор фото: фирма-производитель

Перед вами штатная разработка немецкого концерна, а не какой-нибудь тюнинг-проект. Разработали автомобиль силами совместного предприятия BMW-Brilliance специально для рынка Китая

В Поднебесной любят лимузины и там можно встретить модели, которые более нигде не продаются, к примеру, седаны третьей серии в версии Long. Кроссовер X5 Li, как раз, из подобных.  Машине увеличили колесную базу на тринадцать сантиметров (по этому параметру новинка сравнялась с флагманским кроссовером BMW X7 – 3105 миллиметров). При этом внешне X5-лимузин можно отличить от стандартной машины лишь по удлиненным дверям.

Любопытно, но производитель по какой-то причине не стал устанавливать на X5 раздельные кресла на втором ряду (как это было сделано с седаном 3-Series) – в распоряжении пассажиров имеется обычный трехместный диван, правда, здесь есть электрические регулировки наклона спинки.

Агрегаты не изменились: базовый BMW X5 xDrive30Li оснащается 272-сильным (400 Нм) четырёхцилиндровым двигателем объёмом 2,0 литра, топ-версии X5 xDrive40Li положена «турбошестёрка» 3.0 (370 лошадиных сил, 450 Нм). 

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