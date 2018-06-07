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7 июн 2018

Все о новом BMW X5

Все о новом BMW X5
Автор фото: фирма-производитель

С новым поколением X5 в BMW спешили: предыдущее с индексом F15 было представлено в 2014 году, но было, по сути, модернизацией поколения E70, то есть, еще второго по счету! Потому BMW X5 с индексом F15 не дождался даже рестайлинга.

И вот компания BMW, долгое время, подогревая интерес к новинке, раскрывает все подробности о новом поколении своего бестселлера, который получило индекс G05. Но дизайн и при первом взгляде на машину, да и при втором, оставляет много вопросов. Дело в том, что «Икс-Пятый» внешне практически не изменился.

Безошибочно новое поколение можно определить по слившимся вместе огромным «ноздрям» радиаторной решетки. Сзади не спутать машину с ее предшественницей позволяет узкие фонари: новая X5 стал второй после X4 моделью компании, где применено такое решение. А вот профиль не столь выразителен. Мало того, что машину можно спутать с моделью предыдущего поколения, так еще и с новым Х3.

Но внешность обманчива: технически X5 действительно полностью новый. Он построен на модульной платформе CLAR, ее баварцы используют для всех новейших моделей. Машина прибавила 36 мм в длину (до 4922 мм), 66 мм в ширину (до 2004 мм), а колесная база выросла на 42 мм до 2975 мм. При этом объем багажника уменьшился: 645 литров (-5 литров).

И если внешне автомобиль практически не изменился, то внутри он преобразился полностью. Вместо традиционной приборной панели, здесь теперь 12,3-дюймовый экран, да еще с непривычной архитектурой: центральное место отведено навигации, а шкалы примостились по углам. А ведь старая приборка с двумя круглыми циферблатами когда-то была такой же визитной карточкой компании, как и «изгиб Хоффмайстера»! Вверху центральной консоли разместился 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы iDrive 7 и в Мюнхене даже попытались визуально объединить его с приборной панелью. Изменен дизайн дефлекторов воздуховодов, а экранчики климат-контроля разместились между центральными из них. Центральный тоннель стал заметно шире, это и понятно: на нем теперь надо было расположить множество кнопок, включая кнопку запуска двигателя.

В начале продаж BMW X5 будет предложен в четырех вариантах. Базовой станет модификация xDrive30d с 2-цилиндровым турбодизелем мощностью 265 л.с. В центре расположились бензиновые версии xDrive40i (340 л.с.) и xDrive50i (462 л.с.). Топовой моделью стала M50d с трехлитровым турбодизелем мощностью 400 л.с. Никакой «механики», естественно, не предусмотрено: все варианты идут с 8-ступенчатым «автоматом». Привод только полный. Затем появится заднеприводный вариант, пара гибридов и, наконец, BMW X5 M.

Производство нового BMW X5 начнется в конце августа, а в салонах дилеров машина появится зимой. Цен, естественно, пока нет.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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