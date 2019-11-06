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6 ноя 2019

BMW M2 получила 450-сильный мотор

BMW M2 получила 450-сильный мотор
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила экстремальное спортивное купе M2 CS, способное ускоряться до первой «сотни» за четыре секунды

BMW M2 CS укомплектовали модернизированным трехлитровым рядным шестицилиндровым турбодвигателем, развивающим 450 л. с., что на 40 сил мощнее двигателя варианта M2 Competition. Крутящий момент остался на прежнем уровне — 550 ньютон-метров. Агрегат сочетается как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

Хорошим динамическим характеристикам автомобиль обязан не только мотору, но и облегченной конструкции.  Ряд элементов кузова автомобиля выполнили из углепластика. В частности, из композитных материалов сделали крышу, капот, передний сплиттер, задний диффузор и спойлер.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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