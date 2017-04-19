Компания BMW рассекретила купе M4 CS, которое займет промежуточное место между M4 с пакетом Competition и трековой версией M4 GTS. Купе выйдет в тираж ограниченной серией

Мощность двигателя, по сравнению с M4 Competition выросла на 10 л.с., до 460 л.с. Благодаря этому M4 CS в спринте до 100 км/ч вышла из 4 секунд, разгон до «сотни» у купе занимает 3,9 секунды. Так как версия CS уже в базовом варианте оснащается пакетом Driver’s Package максимальная скорость составляет 280 км/ч. В BMW утверждают, что Северную петлю Нюрбургринга M4 CS проходит за 7 минут и 38 секунд.

Подвеска BMW M4 CS практически полностью позаимствована у M4 Competition. Она имеет большое количество алюминиевых деталей, что снижает центр тяжести, ее геометрия была настроена так, чтобы купе одинаково хорошо управлялось и на обычной дороге, и на гоночном треке.

У BMW M4 CS капот и крыша изготовлены из углеволокна. А отличить эту версию от «просто» M4 можно по светодиодным фарам, переднему бамперу с тремя воздухозаборниками и небольшому спойлеру из углеволокна на крышке багажника.

Производство BMW M4 CS начнется летом этого года. Стоимость автомобиля в Германии составит минимум 116 900 евро.