6 окт 2025

BMW расстается с моделями X4, 8-Series и Z4

Автор фото: фирма-производитель

BMW готовится к крупной реструктуризации модельного ряда. С приходом новой архитектуры Neue Klasse компания начинает активную фазу обновлений, однако не все модели получат новые генерации. Из-за низкого спроса с производства снимаются X4, 8-Series и Z4

Жизненный цикл кросс-купе BMW X4 завершится к концу этого года. Последний раз модель обновляли в 2021-м году. Бензиновые версии уже не выпускаются, а дизельные покинут конвейер уже в ноябре. Прямого преемника у X4 не будет, ее место частично займёт новый X2, а также электрический iX4, построенный на платформе Neue Klasse.

Следом с рынка уйдут 8-Series, пережившая легкий рестайлинг в 2022-м. Линейка включала купе, кабриолет и Gran Coupe, который пользовался наибольшим спросом. Последним аккордом «восьмерки» станет ограниченная серия M850i Edition M Heritage, после которой выпуск модели завершится.

Не избежал сокращения и родстер Z4. Его производство на заводе Magna Steyr в Австрии завершится весной 2026 года. Преемника не планируется.

Все три модели показывали достаточно слабые продажи. На данный момент компания сосредоточена на выпуске новых электрических моделей, которые сформируют линейку Neue Klasse.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

