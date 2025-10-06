BMW расстается с моделями X4, 8-Series и Z4

BMW готовится к крупной реструктуризации модельного ряда. С приходом новой архитектуры Neue Klasse компания начинает активную фазу обновлений, однако не все модели получат новые генерации. Из-за низкого спроса с производства снимаются X4, 8-Series и Z4

Жизненный цикл кросс-купе BMW X4 завершится к концу этого года. Последний раз модель обновляли в 2021-м году. Бензиновые версии уже не выпускаются, а дизельные покинут конвейер уже в ноябре. Прямого преемника у X4 не будет, ее место частично займёт новый X2, а также электрический iX4, построенный на платформе Neue Klasse.

Следом с рынка уйдут 8-Series, пережившая легкий рестайлинг в 2022-м. Линейка включала купе, кабриолет и Gran Coupe, который пользовался наибольшим спросом. Последним аккордом «восьмерки» станет ограниченная серия M850i Edition M Heritage, после которой выпуск модели завершится.

Не избежал сокращения и родстер Z4. Его производство на заводе Magna Steyr в Австрии завершится весной 2026 года. Преемника не планируется.

Все три модели показывали достаточно слабые продажи. На данный момент компания сосредоточена на выпуске новых электрических моделей, которые сформируют линейку Neue Klasse.