Бывший директор BMW раскритиковал современный дизайн марки

Бывший руководитель BMW Боб Лутц выступил с резкой критикой современного дизайна баварской марки. В разговоре о классическом купе BMW E24 он не стал сдерживать эмоции и заявил, что у компании сегодня есть серьезные проблемы

По мнению Лутца, многие современные модели BMW страдают от неудачных пропорций, сложных форм кузовных панелей и чрезмерно акцентированной передней части кузова. Он отметил, что дизайн некоторых автомобилей выглядит откровенно отталкивающим, а покупатели нередко закрывают на это глаза лишь из-за статуса бренда.

Особенно спорными он считает внешние решения флагманских моделей, включая 7 Series и X7. При этом сам подход BMW к стилистике нельзя назвать случайным. Компания осознанно делает ставку на провокационный дизайн в условиях, когда автомобили всё чаще становятся похожими друг на друга из-за технических и нормативных ограничений.

История бренда уже знала подобные периоды. Дизайн эпохи Криса Бэнгла в свое время вызывал бурные споры, но со временем многие из тех моделей были признаны удачными. Поэтому окончательную оценку сегодняшнему курсу BMW можно будет дать лишь спустя годы.

При этом Лутц положительно оценил облик грядущего электрического iX3 и ожидает, что новая 3 Series в стиле Neue Klasse сможет объединить футуризм с отсылками к классическому наследию BMW.