22 дек 2025

Manhart превратил стандартную версию BMW X6 в спортивный кроссовер

Автор фото: фирма-производитель

Немецкое тюнинг ателье Manhart представило новый проект на базе BMW X6 xDrive40i. На этот раз мастера сделали ставку на умеренную прибавку мощности и комплексную доработку без перехода в полноценную M-версию

Проект получил наименование MHX6 500. Модель получила стоковый 3,0-литровый 6-цилиндровый турбомотор, но установила фирменный блок управления Mhtronik и кастомную выпускную систему. В результате мощность двигателя выросла с 381 л.с. (520 Нм крутящего момента) до 480 л.с. (630 Нм крутящего момента). Кроме этого, кроссовер оснастили новыми стабилизаторами поперечной устойчивости, благодаря которым уменьшается дорожный просвет. Динамические характеристики MHX6 500 не сообщаются.

Внешне новинку можно узнать по карбоновому обвесу, который был разработан совместно с студией Larte Design. Внутри изменения затронули только отделку, которая теперь включает вставки из углепластика. Завершают образ эксклюзивные 22-дюймовые колесные диски с низкопрофельной резиной.

При написании новости использовалась информация:
bmwblog

