11 дек 2025

BMW готовится к смене руководства

BMW готовится к смене руководства
Автор фото: фирма-производитель

Концерн объявил о назначении нового генерального директора и уже подтвердил, что с 14 мая 2026 года руководить компанией будет Милан Неделькович, нынешний глава производственного подразделения BMW Group. Он сменит Оливера Ципсе, который возглавлял компанию с 2019 года

Неделькович работает в BMW с 1993 года и прошел путь от стажера до одного из ключевых управленцев концерна. За долгие годы он возглавлял несколько заводов, а в 2019 году получил пост главы глобального производства и вошёл в совет директоров.

BMW подходит к этой кадровой перестановке в достаточно хорошей форме. Стратегия развития позволила компании избежать системного кризиса, который сегодня переживает европейская автоиндустрия. Умеренный темп электрификации и диверсификация силовых установок помогли сохранить устойчивый спрос.

По итогам трёх кварталов глобальные продажи концерна достигли 1 795 894 автомобилей, это на 2,4% выше прошлогоднего результата. Продажи электромобилей выросли на 10%, а чистая прибыль в третьем квартале поднялась до 1,697 миллиарда евро.
 

При написании новости использовалась информация:
reuters

