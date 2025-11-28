Автомобильный портал Motorpage
Некоторые электрокары BMW в Китае получат ДВС

Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW планирует превратить свои электрокары в гибриды. Речь идет о моделях X5 и 7 Series, а также электрической версии i7

Данное решение объясняется ростом популярности последовательных гибридов в Китае. Местные бренды формируют тренд на крупные автомобили с большим запасом хода, а внимание покупателей смещается в сторону премиальных последовательных гибридов.

К тому же, в BMW замечают растущую конкуренцию местных автопроизводителей в лице BYD, Li Auto и Aito, которые уже вывели на рынок крупные модели с гибридными силовыми установками. Однако планы компании не ограничиваются только Китаем. BMW также намерена занять этот сегмент в США, где Stellantis и Volkswagen активно продвигают свои внедорожники с аналогичными силовыми установками.

