5 ноя 2025

BMW полностью откажется от версий M Competition

Автор фото: фирма-производитель

Глава подразделения BMW M Франк ван Миль сообщил, что компания будет постепенно прекращать выпуск модификаций M Competition, которая служит более мощной альтернативой M-моделям

По словам руководителя, более 80% клиентов отдавали предпочтение Competition, поэтому бренд решил сделать эту модификацию стандартом для всех новых M-версий. Теперь каждая модель M фактически станет Competition по умолчанию.

В будущем структура линейки BMW M будет упрощена до трех категорий. Базовая M станет более мощной, а версии CS и CSL будут заточены под трековую езду.

В следующем году модели M3, M4 и X5 M сохранят исполнения Competition. В частности, M3 и M4 получат систему полного привода xDrive и более мощные силовые установки на 523 л.с., а X5 M оснастят агрегатом на 617 л.с. Однако обновленные M2 и M5 выйдут уже без отдельных версий Competition.
 

