BYD откажется от вращающихся экранов

Компания подтвердила, что вскоре её модели больше не будут оснащаться вращающимися экранами мультимедийной системы, которые могли переходить из вертикального положения в горизонтальное

Как пояснила вице-президент бренда Стелла Ли, крутящийся дисплей мешает полноценной интеграции Apple CarPlay и Android Auto. Эти сервисы рассчитаны на горизонтально ориентированный тачскрин, поэтому использование вертикального формата приводит к некорректно работающему интерфейсу. Кроме того, опросы показали, что владельцы используют возможность вращения экрана крайне редко.

Первой моделью без этой функции станет новый Atto 2. В дальнейшем фиксированный горизонтальный дисплей станет стандартом для всех автомобилей марки.