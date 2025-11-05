Suzuki признала BYD серьезным соперником на японском рынке

После презентации китайской компанией BYD своего нового кей-кара Racco, президент Suzuki Motor Тосихиро Сузуки выразил обеспокоенность появлением китайского гиганта на родном японском рынке

В частности, он признал бренд BYD серьезной угрозой для автопроизводителей Страны восходящего солнца и отметил, что японские потребители все чаще готовы рассматривать китайские кей-кары в качестве альтернативы, что усиливает конкуренцию в одном из ключевых сегментов местного рынка.

В BYD, в свою очередь, подчеркнули, что не стремятся к прямому соперничеству с японскими компаниями. По словам Лю Сюэляна, генерального директора подразделения BYD Asia-Pacific Auto Sales, цель бренда заключается в предоставлении покупателям больше выбора на рынке. На данный момент модельный ряд BYD в Японии представлен Atto 3, Dolphin, Seal и Sealion 7. Одно из главных преимущество данных моделей заключается в более низкой цене по сравнению с японскими конкурентами.

Сегмент кей-каров остается одним из крупнейших в Японии, занимая около 40% национального авторынка. В 2025 году лидером продаж по-прежнему является Honda N-Box, за которой следуют Suzuki Spacia, Daihatsu Move, Daihatsu Tanto и Suzuki Hustler.

